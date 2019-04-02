Транзитну суперечку "Газпрому" та "Нафтогазу" на 12 мільярдів доларів розглянуть у 2021 році

Стокгольмський арбітраж призначив слухання на вимогу "Нафтогазу" щодо стягнення з російського "Газпрому" 11,58 мільярда доларів на квітень—травень 2021 року.

Про це повідомляється в річній звітності "Газпрому" за 2018 рік, передає РБК.

НАК "Нафтогаз України" 6 липня 2018 року направив до Стокгольмського арбітражу вимогу про перегляд тарифу на транзит газу.

Контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляд тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню.

У березні 2019 року "Нафтогаз" направив "Газпрому" запит щодо перегляду тарифу та ініціював переговори відповідно до контракту.

Зазначено, що підставами для запиту були суттєві зміни на газовому ринку Європи. Зокрема, правил встановлення тарифів на транзит після підписання контракту в січні 2009 року, а також невідповідність тарифу європейському рівню.

Нагадуємо:

Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що пропозиція - "це певна точка відліку", але деталі не розкрив.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" буде транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - Польща, країни Балтії, Україна та США - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже поставляє близько третини обсягів газу в ЄС.