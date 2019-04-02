Вже 12 облгазів Фірташа оштрафували за завищені платіжки

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала ПАТ "Житомиргаз" за донарахування у платіжках на 850 тисяч гривень.

Про це стало відомо під час засідання комісії, повідомляє Укрінформ.

"Ліцензіатом застосовувалися коефіцієнти для приведення обсягів газу до стандартних умов у жовтні-грудні 2018 року", - зазначили у НКРЕКП.

Житомиргаз був оштрафований на 850 тис. грн та зобов'язаний усунути порушення до 22 квітня 2019 року.

Раніше аналогічні штрафи уже були накладені на ПАТ "Запоріжгаз", ПАТ "Чернівцігаз", ПАТ "Львівгаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Волиньгаз", ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Закарпатгаз", ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Харківгаз" та "Чернігівгаз". Жоден з облгазів не погодився із санкціями НКРЕКП.

На черзі - ПАТ "Харківміськгаз", ПАТ "Миколаївгаз", ПАТ "Сумигаз", ПАТ "Дніпрогаз", порушення яких будуть розглянуті на засіданні НКРЕКП 5 квітня.

Як повідомив "Нафтогаз", один із зазначених облгазів - Харківміськгаз - усунув порушення самостійно.

Усього НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

На початку березня НКРЕКП оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.