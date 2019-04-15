Новини 15 квітня: банкрутство, підвищення цін у Wizz Air, перехоплюючі паркінги
Про банкрутство. Президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав Кодекс щодо процедур банкрутства.
Про кредитний рейтинг України. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B".
Про "злив" даних АТБ. Аналітик мережі супермаркетів АТБ зізнався у тому, що передавав комерційні таємниці конкурентам — мережі супермаркетів Варус.
Про "Приватбанк". Порошенко прокоментував імовірне повернення націоналізованого Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському. Каже, що існує ризик для курсу гривні і ймовірність нової економічної кризи.
Про підвищення цін у Wizz Air. Wizz Air майже у два рази збільшив максимальну плату за послугу пріоритетної посадки — із 17 до 30 євро.
Про перехоплюючі паркінги. В Україні з 1 липня вступить у дію зміни до Державних будівельних норм, що дозволить облаштовувати у великих містах перехоплювальні автостоянки.
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