Прогноз "стабільний": S&P підтвердило кредитні рейтинги України

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "B-/B" і рейтинг за національною шкалою "uaBBB" з прогнозом "стабільний".

Про це йдеться у повідомленні агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Незважаючи на підвищення темпів економічного зростання і зниження інфляції, ми відзначаємо невизначеність прогнозу щодо фінансування валютних зобов'язань уряду з термінами погашення після 2019 року, коли Україна має досягти нової угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ)", - заявили у S&P.

Агентство також нагадує, що в 2019 році Україну очікують значні виплати за зовнішнім боргом, а також президентські і парламентські вибори.

S&P вказує, що прогноз "стабільний" відображає його очікування того, що загалом Україна виконуватиме умови угоди з МВФ в рамках програми stand by на 3,9 млрд доларів, хоча можливі деякі затримки в їх виконанні.

Суверенні рейтинги можуть опинитися під тиском у разі виникнення проблем з пільговим фінансуванням або доступом до ринків капіталу в наступному році, що поставить під питання здатність українського уряду виконувати свої значні зовнішні зобов'язання до кінця 2019 року і в 2020 році, зазначає S&P.

"Ми вважаємо, що в разі винесення несприятливого для України рішення в рамках судового процесу між Україною і Росією щодо єврооблігацій, випущених урядом України в грудні 2013 року, ...це може негативно вплинути на Україну", - йдеться в огляді.

На думку експертів агентства, хоча судовий процес може розтягнутися на довгі роки, за розвитку найгіршого сценарію таке рішення може створити технічні обмеження щодо можливості України здійснювати виплати за комерційним боргом перед іншими кредиторами, що може чинити тиск на рейтинги.

"Позитивна рейтингова дія можлива, якщо Україна продемонструє значніше, ніж очікується, економічне зростання на тлі поліпшення бюджетних і зовнішньоекономічних показників, а також, якщо ми дійдемо висновку, що ситуація в непідконтрольних уряду регіоні - на сході країни - стабілізувалася і подальша ескалація напруженості малоймовірна ", - повідомляє S&P.

Нагадаємо:

Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова. Той факт, що рейтинг "Метінвесту" вищий за країнову стелю України "B-" уже на два щаблі, агентство пояснює стійким поліпшенням коефіцієнта покриття твердою валютою обслуговування зовнішнього боргу.

Раніше S&P спрогнозувало курс гривні до 2021 року.