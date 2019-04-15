Wizz Air підвищив максимальну плату за пріоритетну посадку майже вдвічі

Wizz Air майже у два рази збільшив максимальну плату за послугу пріоритетної посадки — із 17 до 30 євро.

Про це з посиланням на оновлену інформацію про збори, оприлюднену на сайті лоу-коста, повідомляє avianews.

Таким чином, діапазон розміру цього збору тепер становить 5-30 євро, утой час як раніше він був у межах 5-17 євро.

Нагадаємо, що оплата послуги пріоритетної посадки дозволяє пасажирам брати на борт літака два предмета ручної поклажі: один великий із габаритами до 55х40х23 см і вагою до 10 кг і додатковий із розмірами до 40х30х20 см.

Мандрівники, у чий тариф не включена пріоритетна посадка, можуть безкоштовно провезти лише невелику ручну поклажу з габаритами до 40х30х20 см.

Як повідомлялося, в лютому Ryanair і Wizz Air підвищили вартість провезення багажу.

Ще раніше, з 1 листопада 2018 року, Wizz Air ввів більш жорсткі умови провезення ручної поклажі. Тоді лоу-кост зменшив розміри габаритів речей для безкоштовного провозу з 55х40х23 см до 40х30х20 см.

Взяти ручну поклажу більшого розміру пасажири могли після оплати збору за пріоритетну посадку, розмір якої коливався від 5 до 15 євро. Пізніше цей діапазон був розширений до 5-17 євро.

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