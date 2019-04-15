В Україні з 1 липня вступить у дію норма про перехоплюючі автостоянки

В Україні з 1 липня вступить у дію зміна до Державних будівельних норм, що дозволять облаштовувати у великих містах перехоплюючі автостоянки.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Для вирішення проблем із заторами і нестачею парковок у великих містах — #якісназміна №520, яка вступає в дію вже з 1 липня", — зазначив Парцхаладзе.

За його словами, сьогодні практика організації перехоплюючих автостоянок дуже розповсюджена у Європі та інших країнах. Це значно полегшує транспортний рух у великих містах і розвантажує центральні райони від надмірної кількості автомобілів, зменшуючи проблеми з парковками та заторами на дорогах.

Тепер створення таких перехоплюючих парковок унормовано і в Україні. Це сприятиме: зменшенню заторів на дорогах; вирішенню проблем з нестачею парковок; поліпшенню екологічного стану міст; налагодженню транспортного руху в центральних районах міст.

Як це працює?

Власник авто перед заїздом до центральної частини міста може залишити своє авто на такій парковці і скористатися громадським транспортом, щоб дістатися до місця призначення.

Перехоплюючі автостоянки будуть розміщуватись поблизу залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метро, зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту, розташованого на під’їзді до центральної частини міста.

Мінімальна відстань до вказаних об’єктів має становити 150 м.

До 50% машиномісць на перехоплюючих автостоянках мають передбачатися для довготривалого зберігання авто (протягом дня), до 25% машиномісць — для короткочасного зберігання (на кілька годин).

Нагадаємо:

Уже з 1 липня поточного року у великих містах України можуть з’явитися автоматизовані парковки.

Також із липня на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машиномісць з електрозарядками.

Раніше у нових державно-будівельних нормах із містобудування була введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років.

Також в Україні можуть з'явитися парковки на дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

Планується ввести також шумову розмітку трас, яка може врятувати життя.

Економічна правда