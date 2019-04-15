Повернення Приватбанка Коломойскому стане ударом по співпраці з МВФ — Порошенко

Президент Петро Порошенко прокоментував імовірне повернення націоналізованого Приватбанку колишньому власнику Ігорю Коломойському, і сказав, що був шокований заявою Коломойського про бажання отримати два мільярда доларів компенсації.

Про це президент розповів під час зустрічі з бізнесом 15 квітня, яку транслював 112 Україна.

Також у своєму акаунті в Twitter Порошенко зазначив, що повернення націоналізованого банку екс-власнику "викличе глибоку кризу у співпраці з МВФ".

"Націоналізація Приватбанку, якою ми — нагадаю — врятували гроші десятків мільйонів клієнтів, проводилася у партнерстві з Фондом. Тож задній хід викличе глибоку кризу у відносинах із МВФ. З відповідними ризиками для курсу гривні і можливістю нової економічної кризи", — написав Порошенко.

Водночас, зазначив президент, "не мовчать пов’язані із Зеленським особи, і вимога двохмільярдної компенсації за Приватбанк — "уже на столі".

"А справа про визнання націоналізації незаконною — на останній стадії судового розгляду", — додав Порошенко.

Глава держави наголосив також на тому, що рішення на користь Коломойського стане "потужним ударом по співпраці з МВФ".

Як повідомлялося, 8 квітня Коломойський завив, що йому не потрібен Приватбанк, однак він хоче компенсацію 2 мільярди доларів.

Він також розповів, що МВФ "підбурював" державу відібрати у нього банк.

Читайте інтерв'ю повністю - Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

ЕП з'ясувала, чи можливе повернення банку - Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Нагадаємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Нещодавно Коломойський заявив, що сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.

Переможець першого туру президентських виборів Володимир Зеленський заявив, що не розуміє, чому олігарху Коломойському мають повертати націоналізований "Приватбанк", і що йому все одно, що буде з Коломойським.

Також повідомлялося, що ФБР веде розслідування проти Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.

Економічна правда