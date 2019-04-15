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Порошенко підписав закон про банкрутство

Понеділок, 15 квітня 2019, 12:47
 

Президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав Кодекс щодо процедур банкрутства.

Про це він заявив на зустрічі "Діалог влади та бізнесу" в Києві.

"У мене є ще одна приємна новина - я сьогодні підписав закон про банкрутство", - сказав Порошенко.

"Незважаючи на те, що у нас було декілька питань щодо організаційного оформлення, я думаю, що ми на рівні нормативних документів знайдемо можливість", - зауважив він.

Порошенко подякував комітету ВР та уряду за співпрацю.

Верховна Рада 18 жовтня 2018 року затвердила Кодекс із процедур банкрутства. Законопроект №8060, зокрема, передбачає можливість фізособам - сумлінним позичальникам - у разі складної економічної ситуації ініціювати процедуру банкрутства і очиститися від цього боргового зобов'язання, тоді як кредитор позбавлений такого права. Документ також передбачає продаж майна банкрутів на електронних аукціонах "ProZorro.Продажі".

Читайте також: Банкрутство фізособи: хто може скористатися і як запустити процедуру

Економічна правда

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