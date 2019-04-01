Новини дня: реакція ринків на результати виборів та справа "Приватбанку"

Про реакцію ринків на результати виборів. Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі і Лондонській фондовій біржі спокійно відреагували на результати 1-го туру президентських виборів в Україні. Реакція міжнародного боргового ринку навіть позитивна.

Про касові апарати. Міністерство фінансів затвердило перелік новітніх моделей програмних і програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Про запаси газу. Україна входить у квітень 2019 року з максимальними запасами природного газу у своїх підземних сховищах за останні п'ять років.

Про справу "Приватбанку". Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив розгляд справи по суті за позовом Ігоря Коломойського щодо націоналізації Приватбанку.

Про новий арешт активів Коломойського. Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо і непрямо пов'язані з групою "Приват".