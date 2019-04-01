Мінфін затвердив 8 експериментальних програм для заміни касових апаратів

Міністерство фінансів затвердило перелік новітніх моделей програмних і програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, що беруть участь в експериментальному проекті.

Про це йдеться у наказі Мінфіну від 26.03.2019 р №121.

Він налічує 8 моделей, серед яких — розроблена Державною фіскальною службою система E-Receipt і 7 проектів приватних компаній.

До 1 квітня поточного року ДФС має забезпечити реєстрацію в Держреєстрі РРО цих новітніх моделей.

Учасниками експериментального проекту є виробники і користувачі новітніх моделей таких комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій. Їхня участь у пілотному проекті — добровільна.

Вимоги до новітніх моделей комплексів на період експериментального проекту встановлені пунктом 7 Порядку реалізації експериментального проекту, затвердженого Постановою КМУ від 13.06.2018 р № 472.

Постановою встановлено, що новітня модель РРО — технологічне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі, зокрема інтернет-торгівлі, громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, автоматів із продажу товарів і послуг, прийому готівки для подальшого переказу, послуг із перевезення пасажирів та інших послуг, яке ще не впроваджено в області застосування РРО.

Рекомендаційний перелік документів, які подаються виробниками (постачальниками) новітніх модельних комплексів, дивіться тут.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Мінфін спростив правила роботи з касовими апаратами. Завдяки цьому підприємці можуть швидше реєструвати касові апарати і мають менше паперової роботи.