Ринок єврооблігацій позитивно відреагував на підсумки першого туру виборів

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Перша реакція міжнародного боргового ринку на підсумки першого туру виборів президента - позитивна: ставки за суверенними облігаціями знизилися станом на 10:30 ранку від 0,26 процентного пункту за день за євробондами-2020 (0,46 п.п. за тиждень) до 0,07 п.п. за євробондами-2026 (0,18 п.п. за тиждень).

Про це повідомив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії "Конкорд Капітал" Олександр Паращій у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Причиною такої динаміки, на мою думку, є те, що стало остаточно зрозуміло: в (Юлії) Тимошенко немає шансів стати президентом. Адже саме варіант із Тимошенко видавався найбільш ризиковим для суверенного боргу, виходячи з позицій щодо ключових питань, які суперечать програмі МВФ", - сказав Паращій.

На думку аналітика, поточні котирування міжнародних боргів України значною мірою враховують перемогу Володимира Зеленського у першому турі, адже про це свідчили соціологічні рейтинги.

"Такий сценарій пов'язаний зі значною невизначеністю: він кращий, ніж визначеність по-тимошенківськи, але гірший, ніж визначеність по-порошенківськи", - зазначив Паращій.

Говорячи про чинники, на які найближчими тижнями може реагувати ринок, він відзначив збільшення шансів на перемогу нинішнього президента Петра Порошенка, реакція на яку, скоріше, буде позитивною, оскільки це більш зрозумілий президент для Заходу.

Другим фактором він назвав більшу конкретику з вуст Зеленського стосовно економічної політики, відносин з МВФ та іншими західними інститутами, перспектив обслуговування боргу.

"Найімовірніше, така конкретика буде конструктивною, тому можна очікувати позитивної реакції ринку", - додав аналітик.

У разі остаточної перемоги Зеленського реакція ринку, як прогнозує Паращій, буде, скоріше, нейтральною, оскільки його перемога вже врахована у ціні.

"Але не виключені ні позитивні, ні негативні зміни настроїв ринку, залежно від риторики Зеленського та його оточення", - зазначив експерт.

На його думку, в разі перемоги Порошенка реакція учасників ринку єврооблігацій України буде позитивною.

Зазначимо, акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) і Лондонській фондовій біржі (LSE) спокійно відреагували на результати 1-го туру президентських виборів в Україні.