Cуд розглянув позов Коломойського про "незаконну націоналізацію" Приватбанку

Окружний адміністративний суд міста Києва закінчив розгляд справи по суті за позовом Ігоря Коломойського щодо націоналізації Приватбанку.

Про це повідомляється на сайті суду.

Наразі у судовому засіданні оголошено перерву на надано час сторонам для підготовки до судових дебатів. Наступне засідання відбудеться 2 квітня.

Після судових дебатів суд виходить до нарадчої для ухвалення рішення у справі.

Колишній власник подав позов до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінету Міністрів України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Серед низки позовних вимог позивач, зокрема, просить суд визнати протиправними та скасувати рішення правління НБУ про віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, рішення про затвердження пропозиції НБУ про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, а також рішення ФГВФО про запровадження тимчасової адміністрації у банку та делегування повноважень тимчасового адміністратора відповідного банку.

Нагадаємо:

У вересні-2018 Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Національним банком рішення про віднесення Приватбанку до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Нещодавно Коломойський заявив, що сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів.

Посольство США заявляє, що пильно стежить за розвитком подій довкола "Приватбанку".

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