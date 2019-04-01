Суд наклав новий арешт на активи групи Коломойського

Печерський районний суд Києва за клопотанням Генпрокуратури наклав новий арешт на активи низки компаній, які прямо і непрямо пов'язані з групою "Приват".

Про це повідомляє Finbalance.

Рішення було прийнято 22 березня в рамках кримінального провадження №42014000000001261 ​​про можливе виведення 19 млрд грн рефінансування, залученого "Приватбанком" у Нацбанку до націоналізації.

Як наголошується в матеріалах суду, ці активи були передані Нацбанку в іпотеку/заставу в якості забезпечення боргів "Приватбанку" по рефінансуванню.

Йдеться про такі компанії і їхнє арештоване майно:

ТОВ "Скорзонера" (11 земельних ділянок за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця; паркінг площею 29 799,9 кв.м, за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця, участок Щивки, будинок 3/2);

ТОВ "Арт - Лаб Груп" (земельна ділянка за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с.Поляниця);

ТОВ "Тех - Трейд - Інвест" (магазин площею 39,80, за адресою Івано-Франківська область, м. Яремче, с. Поляниця);

ТОВ "Гаджибей" (8 земельних ділянок за адресою Одеська область, Овідіопольський район, Дальницька сільська рада, масив "Золотий берег");

ТОВ "Приватофис" (144 приміщення, будівлі в Криму, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Львівській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях);

ТОВ "Істейт-Сервіс" (3 приміщення у Волинській області);

ТОВ "Спектрум-Енерго" (3 приміщення в Донецькій, Харківській, Хмельницькій областях);

ТОВ "Перспектива-Інвестмент" (23 квартири, приміщення в м. Дніпро);

ПАТ "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" (2 тепловози);

ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" (69 платформ, тепловозів, електровозів, цистерн).

Як повідомлялося, на початку лютого Печерський райсуд Києва в рамках того ж кримінального провадження накладав арешт на інші активи "приватівських" структур, в т.ч. майна частини зі згаданих вище компаній: ТОВ "Скорзонера" ​​(власник активів на курорті "Буковель"), ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ТОВ "Пріватофіс", ТОВ "Перспектива Інвестмент", ТОВ "Гаджібей".

Гірськолижний комплекс "Буковель" був взятий на баланс Приватбанку під час націоналізації.

Зазначимо, 2 квітня в Окружному адміністративному суді міста Києва почнуться судові дебати за позовом Ігоря Коломойського щодо націоналізації Приватбанку.

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