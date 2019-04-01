Як відреагували акції українських компаній на результати 1-го туру виборів

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі (WSE) і Лондонській фондовій біржі (LSE) спокійно відреагували на результати 1-го туру президентських виборів в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними WSE, станом на 10:00 1 квітня курс акцій агрохолдингу "Овостар" знизився всього на 0,93% — до 107 злотих за шт. Курс акцій агрохолдингу "Агротон" виріс на 3,66% — до 3,54 злотих за шт., "Астарти" — на 1,84%, до 27,7 злотих за шт.

Окрім того, збільшився курс акцій ІМК — на 0,72%, до 13,95 злотих за шт. і "Кернел" — на 0,2%, до 49,3 злотих за шт.

На LSE знизився курс нафтогазової компанії JKX Oil & Gas — на 2,27%, до 0,5375 фунтів стерлінгів за шт.

Акції британської Ferrexpo plc, що контролюють в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, виросли на 3,03% — до 0,255 фунтів стерлінгів за шт.

Курс акцій агрохолдингу МХП зріс на 0,98% — до 10,35 доларів за акцію.

Ціна акцій британської нафтогазової компанії Regal Petroleum plc. з активами в Україні не змінилася — 0,435 фунтів стерлінгів за шт.

Як повідомлялося на початку березня, мільярдер Віктор Пінчук скуповує акції Regal Petroleum — британської нафтогазової компанії з активами в Україні.