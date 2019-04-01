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Україна входить у квітень з максимальними за 5 років запасами газу

Понеділок, 1 квітня 2019, 10:55
 

Україна входить у квітень 2019 року з максимальними запасами природного газу у своїх підземних сховищах за останні п'ять років.

Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

Так, з початку сезону відбору газу з підземних сховищ (ПСГ), що стартував 7 листопада 2018 року, до 30 березня 2019 року країна знизила запаси в них на 48,9% (на 8 млрд 408.21 млн куб. М) - до 8 млрд 786,75 млн куб. м.

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", 7-30 листопада через ПСГ піднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газу (44,73 куб. м/добу), 1-31 грудня - 2 млрд 245,84 млн куб. м газу (72,45 млн куб. м/добу), 1-31 січня - 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м/добу), 1-28 лютого - 1 млрд 442,62 млн куб. м (51,52 млн куб. м/добу), 1-30 березня - 944,09 млн куб. м (31,47 млн куб. м/добу), зокрема 30 березня - 9,54 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ рік тому (30 березня 2018 року) становиво 34,7 млн куб. м за запасів 7 млрд 709,73 млн куб. м, два роки тому - 0,39 млн куб. м (закачування - 23,99 млн куб. м) за запасів 8 млрд 198,8 млн куб. м, три роки тому - 33,25 млн куб. м за запасів 8 млрд 569,43 млн куб. м, чотири роки тому - 0,02 млн куб. м за запасів 7 млрд 712,13 млн куб. м.

Як повідомлялося, в 2018 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 0,82 млрд куб. м, тоді як у 2017 році закачування перевищили відбір на 2,733 млрд куб. м.

Загалом протягом 2018 року найбільший місячний відбір зі сховищ було зафіксовано в лютому (2 млрд 529,39 млн куб. м або 90,34 млн куб. м/добу), а найбільше місячне закачування - у серпні (1 млрд 801,4 млн куб. м або 58,11 млн куб. м/добу).

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.

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газ Укртрансгаз

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