Новини дня: хабарі Кучмі від Коломойського та звільнення Гладковського

Про хабарі Кучмі від Коломойського. Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання екс-президентом Леонідом Кучмою та його зятем Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабара від Ігоря Коломойського.

Про податки для IT-ФОПів. У Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується створити п'яту групу єдиного податку виключно для представників IT-галузі України.

Про "земельний закон". Кабінет міністрів мав подати до 1 березня до Верховної Ради проект закону "Про обіг земель с/г призначення", але уряд Гройсмана уже втретє бойкотує цю вимогу прийнятого раніше закону.

Про звільнення Гладковського. Президент Петро Порошенко заявив, що зранку, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про ціни на газ. Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів №315 від 27 квітня 2016 року, якою визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

Про зарплату Коболєва. Глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв відмовився називати точну суму своєї заробітної плати, уточнив лише, що в ній більше семи цифр після коми.

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