Суд визнав незаконною стару постанову Кабміну про ціни на газ

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету Міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року, якою визначався порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

Про це повідомляється на сайті суду.

Вказана постанова втратила чинність ще 19 жовтня 2018 року, після чергового підвищення цін на газ до 8550 гривень за тисячу кубометрів. Таким чином рішення суду не вплине на перегляд поточної ціни.

Справа розглядалася за позовом Юлії Тимошенко, ГО "Тарифна мобілізація" до Кабінету міністрів України.

Розгляд даної справи відбувався з 2016 року. Такий тривалий строк розгляду справи пов'язаний, зокрема, зі зміною складу колегії суддів у зв’язку закінченням їх повноважень щодо здійснення правосуддя, що зумовило здійснення розгляду справи з початку, призначенням у справі судових експертиз та загальним навантаженням на суддів з розгляду адміністративних справ, зазначається у повідомленні суду.

Зазначається, що суд ухвалив таке рішення у зв’язку з порушенням урядом порядку прийняття оскаржуваної постанови в частині її погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Державною регуляторною службою України, оприлюднення проекту постанови та інше.

В суді заявили, що це призвело до усунення від участі у прийнятті оскаржуваного рішення значного кола заінтересованих осіб.

"Вказані порушення були визнані судом суттєвими та такими, що свідчать про недотримання при прийнятті даної постанови вимог нормативних актів, що мають вищу юридичну силу", - йдеться у повідомленні.

Постановою було встановлено граничний рівень роздрібних цін на природний газ для населення на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.

Згідно з даними у базі на сайті Ради, постанова втратила чинність на підставі постанови КМ № 867 від 19.10.2018.

У прес-службі "Батьківщини" заявили, що тепер у юристів є база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ.

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять досудове розслідування схваленої Кабінетом міністрів формули формування ціни на газ "Дюссельдорф+" у кримінальній справі щодо зловживання владою або службовим становищем.

Зокрема досліджуються обставини встановлення протягом 2016-2017 років державних регульованих цін на природний газ для забезпечення суспільних інтересів шляхом прийняття Кабінетом міністрів України відповідних постанов від 27.04.2016 №315 та від 22.03.2017 №187.

Постанови Кабміну №315 та №187 стосуються встановлення формули для формування ціни на газ на підставі ціни імпортного природного газу в німецькому газовому хабі, яка визначається згідно з даними агентства Platts European Gas Daily (так звана формула "Дюссельдорф+").