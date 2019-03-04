САП закрила справу про хабарі Кучмі від Коломойського за "Укрнафту"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання екс-президентом Леонідом Кучмою та його зятем Віктором Пінчуком 110 мільйонів доларів хабара від Ігоря Коломойського за право контролю над компанією "Укрнафта".

Про це повідомили у ГПУ у відповідь на запит "Наші гроші".

Постанова про закриття кримінального провадження №42015000000000425 була винесена 2 серпня 2018 року прокурором САП, який здійснював процесуальне керівництво у цій справі. Він встановив відсутність складу кримінального правопорушення.

4 березня 2015 року на засіданні Спецкомісії Верховної Ради з питань приватизації Ігор Коломойський заявив, що з 2003 року щомісячно надавав 5 млн доларів (загалом 110 млн доларів) хабара на вимогу тодішнього президента Леоніда Кучми через його зятя Віктора Пінчука за право управляти компанією "Укрнафта".

"Все надано в англійський суд, можемо надати все сюди. Ці рахунки ідентифіковані як рахунки Пінчука і Кучми", - заявив Коломойський.

11 березня 2015 року комісія ВР звернулася до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальне провадження за цим фактом. При цьому голова парламентської комісії Борис Філатов заявляв, що "свіфти, що підтверджують дачу хабара Кучмі і Пінчуку та передані в комісію, будуть направлені в Генеральну прокуратуру".

18 березня 2015 року розслідування було розпочате.

За даними держреєстру судових рішень, адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких – копія угоди про співробітництво по досягненню оперативного контролю на ВАТ "Укрнафта" від 25 січня 2003 року, відповідно до якої неперсоніфіковані особи домовились про здійснення контролю над "Укрнафтою", в тому числі: забезпечення призначення на посаду голови правління нову особу; до 01 травня 2003 року обрання на загальних зборах акціонерів нових членів Спостережної ради ВАТ "Укрнафта" та ін.

На виконання цих домовленостей 30 січня 2003 року було обрано нового голову правління "Укрнафти" – Ігоря Палицю, який у період до квітня 2003 року здійснив зміну правління та призначив нових заступників голови правління та головного бухгалтера товариства.

Крім того, встановлено, що 21 березня 2003 року на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Укрнафта" було обрано нову Спостережну раду та її голову. До Спостережної ради товариства був включений сам Коломойський та четверо осіб з його оточення.

Головою Спостережної ради товариства обрано Юрія Бойка (майбутній міністр палива при президенті Януковичі), головою правління "Укрнафти" стала наближена до Коломойського людина.

Нагадаємо, нещодавно Верховний Суд визнав незаконними поставки нафти "Укрнафтою" фірмам Коломойського без передоплати.