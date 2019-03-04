Депутати запропонували створити для IT-ФОПів окрему групу

У Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується створити п'яту групу єдиного податку виключно для представників IT-галузі України.

Законопроект №10094 опубліковано на сайті Ради, передає Ain.ua.

До п'ятої групи пропонується віднести ФОП, що надають послуги в сфері IT: видання комп'ютерних ігор і іншого програмного забезпечення, програмування, консультування, обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах.

Відповідно до законопроекту, такі ФОП не повинні використовувати працю найманих осіб, а їхній дохід не повинен перевищувати 7,5 млн грн на рік.

Також ФОП на 5-й групі будуть мати право використовувати у своїй роботі обладнання та приміщення, що належать іншим ФОП або юрособам, не укладаючи з ними трудового договору (таким чином нівелюється одна з норм, прописаних в резонансному законопроекті Мінсоцполітики).

Законопроектом пропонується поступово нарощувати податкову ставку для 5-ї групи - по 1% на рік до 10% в 2025 році:

5% доходу з 1 січня 2020 року,

6% доходу з 1 січня 2021,

7% доходу з 1 січня 2022 року,

8% доходу з 1 січня 2023,

9% доходу з 1 січня 2024,

10% доходу з 1 січня 2025 року.

Якщо ж річний дохід ФОП 5-ї групи буде перевищувати 7,5 млн грн, пропонується встановити ставку податку в розмірі 15%. Такий же податок буде застосовуватися для випадків, коли ФОП на 5-й групі отримує дохід від видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Згідно із законопроектом, ЄСВ для платників п'ятої групи з 2020 року складе подвійний розмір мінімального страхового внеску.

Нагадаємо, Мінсоц мав намір заборонити використовувати цивільні відносини між компанією та фізичною особою–підприємцем замість найму такої особи на роботу: Підприємцям тут не місце: навіщо Кабмін оголосив війну ФОПам

Після того, як проти ініціативи виступили представники IT-індустрії, президент та прем'єр пообіцяли не ускладнювати для них умови роботи.