"Більше семи цифр до коми" — Коболєв про свою зарплату

Глава НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв відмовився називати точну суму своєї заробітної плати, уточнив лише, що в ній більше семи цифр після коми.

Так Коболєв відповів на відповідне питання під час програми "Рандеву" на 5 каналі, повідомляє "Ліга.Фінанси".

Відмову назвати точну суму глава Нафтогазу мотивував корпоративними правилами.

"Не можу це коментувати, оскільки ця інформація є конфіденційною. У нас в Нафтогазі є правило — не коментувати індивідуальну зарплату людини", — сказав він, додавши, що за "українськими мірками вона велика".

Також Коболєв розповів, що не заповнює електронну декларацію, тому що знаходиться за межами дії відповідного законодавства.

"Можу сказати, що моя місячна зарплата у цифровому вигляді — це більше семи цифр після коми. А скільки точно — можна рахувати", — додав він.

Нагадаємо, у січні поточного року прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував наглядовій раді Нафтогазу переглянути контракти з керівництвом і виключити з них "захмарні зарплати".

У відповідь Коболєв заявив, що тема його зарплати отримала "політичне забарвлення" і пообіцяв до кінця року віддавати весь дохід на благодійність.

Раніше повідомлялося, що наглядова рада НАКу вирішила продовжити контракт із Коболєвим і встановити його місячний оклад у розмірі 2,08 млн гривень.

Пізніше Гройсман заявив, що Кабмін не приймав ніяких рішень щодо укладення нового контракту з менеджментом Нафтогазу.