Порошенко звільнив Гладковського

Президент Петро Порошенко заявив, що зранку, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це він сказав під час виступу Ради регіонального розвитку у Миколаєві.

Таке рішення він ухвалив через тиждень після резонансного розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері. У понеділок, 4 березня, журналісти мають опублікувати другу частину матеріалів.

За словами президента, він також звільнив Гладковського з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Він додав, що його рішення не є судовим вироком, але намагається зробити все, щоб створити всі умови для якісного розслідування.

"Щоб кожен міг переконатися, що у подібних ситуація, якщо доведена вина, не врятують ані посада, ані зв'язки з президентом", - заявив Порошенко, додавши, що для нього головним є оборона, армія та захист країни.

Він також заявив, що доручив Секретарю РНБО Олександру Турчинову на середу підготувати засідання з діяльності "Укроборонпрому", а також звернувся до Національного антикорупційного бюро із закликом розслідувати резонансні публікації у ЗМІ і розставити всі крапки на "і".

"Ввечері планую переговорити по телефону з керівництвом НАБУ", - сказав глава держави.

"Всі хочуть знати правду і я як президент хочу знати і для цього будуть створені всі необхідні умови", - додав він і закликав також правоохоронні органи бути максимально відкритими і інформувати суспільство про хід розслідування настільки, наскільки дозволяє слідство.

Порошенко також згадав кандидатів у президенти, які коментують журналістське розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".

За його словами, серед кандидатів у президенти є ті, які будучи на керівних посадах, розбазарювали і розкрадали армію, розпродавали шпиталі і "завдяки цим героїням і героям" на момент вторгнення Росії, українська армія була гола і боса.

"І тепер вони ще мають совість судити тих, хто відновлював нашу армію… але історія все і всіх розставить на свої місця", - сказав президент.

Він наголосив, що перед виборами може бути багато бруду, у тому числі фейкового.

Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-старший закликав правоохоронні органи перевірити оприлюднені у розслідуванні дані та заявив про тимчасове припинення своїх повноважень.

Гладковський-молодший заявив, що подасть до суду на журналістів програми "Наші гроші" через оприлюднене розслідування, в якому він фігурує.

Президент Петро Порошенко вимагає у правоохоронних органів проведення термінової перевірки інформації, викладеної у розслідуванні журналістів.

В "Укроборонпромі" заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування про корупційні схеми за участі оточення президента України і звинуватили журналістів у маніпуляції. Разом з тим концерн відсторонивдиректорів двох своїх підприємств у зв’язку з розслідуванням про розкрадання.

У свою чергу в НАБУ заявили, що вже займалися деякими фактами корупції в оборонній сфері, які викладено у розслідуванні ЗМІ.

27 лютого генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що частину деталей для військової техніки Україна отримує контрабандою з Російської Федерації.

Олег Гладковський заявив, що справа, в якій фігурує його син Ігор, "штучно скомпільована з брехливих провокаційних фактів" і її намагаються використовувати у виборчій кампанії".

Українська правда