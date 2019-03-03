Новини вихідних: затримання екс-менеджера Курченка та візит МВФ
Про візит МВФ. Технічна команда з декількох представників Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні 5-13 березня.
Про суд з Росією. Мін'юст Росії не визнає часткове рішення міжнародного арбітражу при Постійної палаті третейського суду в Гаазі за позовом "Нафтогазу" до РФ.
Про новий рейс Wizz Air. Лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси за маршрутом Київ-Бремен.
Про ЗВТ з Туреччиною. Туреччина і Україна, можливо, найближчим часом підпишуть угоду про запровадження зони вільної торгівлі.
Про трудові права. Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург та Швеція - єдині країни у світі, які закріпили гендерну рівність у законах, що впливають на роботу.
Про затримання екс-менеджера Курченка. Євгена Калініна - громадянина РФ, екс-виконавчого директора компанії Сергія Курченка "СЄПЕК" - було затримано в аеропорту Афін за запитом України і відправлено до в'язниці.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua