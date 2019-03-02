В Україну приїде місія Міжнародного валютного фонду

Технічна команда з декількох представників Міжнародного валютного фонду працюватиме в Україні 5-13 березня.

Про це ЕП повідомили у представництві Фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана.

"Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою stand-by з Україною", - сказав представник МВФ.

Нагадуємо:

Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінила програму розширеного фінансування, що повинна була завершитися у березні 2019 року.

Це сталося одразу після того, як уряд погодився підвищити ціну на газ для населення на 23,5%, шо було однією з ключових вимог кредитора.

Економічна правда