Туреччина: угоду про ЗВТ з Україною, можливо, підпишуть найближчим часом

Туреччина і Україна, можливо, найближчим часом підпишуть угоду про запровадження зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Anadolu.

Нині Туреччина має угоди про ЗВТ з 20 країнами. За словами міністра, тривають переговори з цього питання ще з 17 країнами, зокрема з Еквадором, Україною, Японією, Таїландом та Індонезією.

"З Україною, зокрема, переговори перебувають на останньому етапі. Угоду про вільну торгівлю з Україною, можливо, підпишуть найближчим часом. З Японією угоду буде підписано в червні", - зазначив Чавушоглу.

На початку лютого міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував політичні консультації щодо ЗВТ між Україною і Туреччиною.

2012 року завдання створення зони вільної торгівлі з Туреччиною тодішньому міністру економічного розвитку Петру Порошенку після переговорів із Анкарою публічно поставив прем'єр Віктор Янукович.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.

Читайте детальніше у статті ЄвроПравди "ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині".

Європейська правда