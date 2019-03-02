Рівні трудові права чоловіків і жінок: Україна біля Білорусі і Замбії

Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург та Швеція - єдині країни у світі, які закріпили гендерну рівність у законах, що впливають на роботу.

Про це свідчить дослідження Світового банку, яке відстежило правові зміни протягом останнього десятиліття, пише The Guardian.

Дослідники оцінили гендерну дискримінацію в 187 країнах, встановивши, що десять років тому жодна країна не надавала жінкам і чоловікам рівних законних прав.

Індекс оцінив вісім показників, які впливають на економічні рішення, які жінки роблять упродовж трудового життя - від свободи пересування до отримання пенсії - відстежуючи правові блоки як для працевлаштування, так і для підприємництва. Кожна країна була оцінена за шкалою в 100 балів.

"Гендерна рівність є найважливішим компонентом економічного зростання", - сказала виконувач обов'язків голови банку Крісталіна Георгієва.

Попри те, що зафіксований певний загальний прогрес, провадження реформ не обов'язково призвело до змін на місцях, а оцінка 100 не автоматично означає 100% рівності.

Нерівна оплата є основним каменем спотикання: жінки в Швеції заробляють на 5% менше, ніж чоловіки, у Великій Британії вони заробляють на 8% менше.

Європейська правда