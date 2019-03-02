Всі розділи
Укр / Рус

Wizz Air почала літати з Києва до ще одного німецького міста

Субота, 2 березня 2019, 15:17
 

У п'ятницю, 1 березня, лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси за маршрутом Київ-Бремен.

Про це пише ЦТС.

Дебютний рейс до Бремену вилетів з Києва (аеропорт Жуляни) об 11:08 і прибув о 12:38 за місцевим часом.

Зворотній рейс вилетів з Бремена о 13:24 і прибув до столиці України о 16:24.

Рейси в березні будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях, а вже з квітня і далі - по вівторках і суботах (двічі на тиждень).

Раніше авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття рейсів з Києва за двома новими напрямами - в Салоніки і Афіни.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Wizz Air Німеччина

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Італія оштрафувала Ryanair і Wizzair на мільйони євро 22 лютого 2019, 15:45
Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва до Греції 19 лютого 2019, 11:45
Ryanair та Wizz Air підняли вартість провезення багажу 6 лютого 2019, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті