Wizz Air почала літати з Києва до ще одного німецького міста
Субота, 2 березня 2019, 15:17
У п'ятницю, 1 березня, лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси за маршрутом Київ-Бремен.
Про це пише ЦТС.
Дебютний рейс до Бремену вилетів з Києва (аеропорт Жуляни) об 11:08 і прибув о 12:38 за місцевим часом.
Зворотній рейс вилетів з Бремена о 13:24 і прибув до столиці України о 16:24.
Рейси в березні будуть виконуватися по понеділках і п'ятницях, а вже з квітня і далі - по вівторках і суботах (двічі на тиждень).
Раніше авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття рейсів з Києва за двома новими напрямами - в Салоніки і Афіни.
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