Росія не визнає рішення суду Гааги за позовом "Нафтогазу"

Захоплені Росією бурові "Чорноморнафтогазу". Так звані "вишки Бойка"

Мін'юст Росії не визнає часткове рішення міжнародного арбітражу при Постійної палаті третейського суду в Гаазі за позовом "Нафтогазу" до РФ.

Про це заявили в прес-службі Мін'юсту РФ у відповідь на запит ТАСС.

"Російська Федерація у відповідному розгляді не брала участь і не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" і інших до Російської Федерації", - йдеться в заяві міністерства.

У Мін'юсті РФ також заявили, що будуть вживати "всіх необхідних заходів для забезпечення представлення та захисту інтересів Російської Федерації в зв'язку з винесенням зазначеного арбітражного рішення".

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Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" отримав позитивне рішення від арбітражу у Гаазі у справі про захоплення активів компанії Росією після незаконної анексії Криму.

За словами глави НАК Андрія Коболєва, Росія повинна виплатити компенсацію в сумі до 5 млрд доларів, але рішення щодо суми буде предметом наступних слухань пізніше в цьому році.

Українська правда