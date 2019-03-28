Новини 28 березня: про звільнення голови "Укрнафти", брудні гроші та прощання з пластиком

Про що всі говорили сьогодні?

Про звільнення голови "Укрнафти". Акціонери ПАТ "Укрнафта" на зборах акціонерів, що відбулися 28 березня, проголосували за дострокове припинення з 30 квітня 2019 року повноважень глави правління Марка Роллінса.

Про прощання з пластиком. Європейський парламент схвалив новий закон, що забороняє використання одноразових пластикових виробів.

Про зарплатню голови "Енергоатому". У проекті фінансового плану "НАЕК "Енергоатом" на 2019 рік більше немає згадки про преміювання президента держпідприємства Юрія Недашковського у розмірі 21,6 мільйона гривень.

Про перевірку авіаперевізників. Антимонопольний комітет відкрив справу на предмет можливих ознак порушення конкурентного законодавства в діях авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та інших авіаперевізників.

Про брудні гроші. Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.

Про "Бориспіль". Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу "Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019" від британської консалтингової компанії Skytrax.

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