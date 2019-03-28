Манафорт та Янукович відмивали кошти через Swedbank — OCCRP

Розслідувачі встановили, як президент-утікач Віктор Янукович та екс-керівник виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт брали участь у відмиванні коштів через Swedbank.

Про це повідомляє міжнародна журналістська організація OCCRP ("Проект з викриття організованої злочинності та корупції").

За даними шведського видання SVT, компанія-одноденка, яку використовували для передачі хабарів Януковичу, також перераховувала гроші Манафорта.

Хабар Януковичу на суму більше чотирьох мільйонів доларів було зареєстровано як авторську винагороду за книгу, яку він, як заявлялось, написав. Ці гроші пройшли крізь низку компаній, включаючи Vega Holding Limited. Ця компанія, в свою чергу, перерахувала більше 25 мільйонів доларів на користь Inlord Sales LLP – компанії, що фігурувала в справі Пола Манафорта.

В лютому 2012 року Inlord перевів майже мільйон доларів на рахунок Манафорта на Кіпрі. Цей дохід Манафорт приховав від влади у США.

Також SVT виявило, що Vega перерахувала 100 тисяч доларів організації "Проект перехідних демократій" (Project on Transitional Democracies). Ця організація, за повідомленням видання Vice News, співпрацювала з Манафортом над організацією зустрічей для Януковича з американськими посадовцями.

Нагадаємо:

Янукович вивів з допомогою банку щонайменше 3,6 млн доларів.

На початку березня стало відомо, що у відмиванні російських грошей підозрюються 10 великих європейських банків. Серед них і шведський Swedbank.

Внутрішній звіт Swedbank у вересні показав докладні "підозрілі" операції на загальну суму близько 10 млрд дол між клієнтами Swedbank і Danske Bank у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки.

Рада директорів Swedbank відправила гендиректора банку Біргітте Боннесен у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції.

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