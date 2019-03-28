Всі розділи
Укр / Рус

Акціонери проголосували за зміну голови "Укрнафти"

Четвер, 28 березня 2019, 14:32
 

Акціонери ПАТ "Укрнафта" на зборах акціонерів, що відбулися 28 березня, проголосували за дострокове припинення з 30 квітня 2019 року повноважень глави правління Марка Роллінса.

Про це повідомив один із учасників зборів агентству "Інтерфакс-Україна".

Також вони проголосували за обрання тимчасово виконуючим ці обов'язки Олега Геза.

Нагадаємо, Олег Гез прийшов в "Укрнафту" в 2016 році і є креатурою Фелікса Луньова, який курирує комерційний блок компанії. Раніше Гез тривалий період працював безпосередньо під керівництвом Луньова у групі компаній ТНК і ТНК-ВР в Україні.

Окрім того, акціонери також оновили склад наглядової ради згідно з раніше оприлюдненим порядком і дали згоду на покупку НАК "Нафтогаз України" 4 млрд куб м газу видобутку "Укрнафти".

Раніше повідомлялося, що акціонери "Укрнафти" планують звільнити голову правління компанії Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрнафта

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрнафта" отримала 6,6 мільярда прибутку в 2018 році 26 березня 2019, 12:45
Наглядову раду "Укрнафти" вперше з 2014 року очолить не Коболєв 25 березня 2019, 19:20
Главу "Укрнафти" Роллінза звільнять у квітні 12 березня 2019, 20:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті