Керівнику "Енергоатома" вирішили не давати 22 мільйона премії

У проекті фінансового плану "НАЕК "Енергоатом" на 2019 рік більше немає згадки про преміювання президента держпідприємства Юрія Недашковського у розмірі 21,6 мільйона гривень.

Про це пише видання "Наші гроші".

У протоколі узгодження позицій Міністерство фінансів і Міністерство економрозвитку повідомили про намір "Енергоатому" підняти виплати президенту компанії з 654 тис грн до 2,45 млн грн на місяць. Це планували влаштувати за рахунок преміювання у розмірі 21,6 млн грн протягом року.

Мінфін назвав необгрунтованою пропозицію "Енергоатому" додати цю премію в контракт з Недашковським.

МЕРТ вказав, що середньомісячні витрати на оплату праці президента зростуть у 3,8 рази в порівнянні з планом на 2018 рік. При тому, що зростання чистого фінансового результату "Енергоатому" планується досягти винятково за рахунок збільшення тарифів на електроенергію та теплоенергію на 35,5% і 7% відповідно при зменшенні планового обсягу відпуску електроенергії на 0,7% і теплоенергії на 22,6%.

"Енергоатом" врахував претензії міністерств і вирішив не збільшувати платню президенту, оскільки згідно з постановою НКРЕКП від 12 грудня 2018 року №2-ДСК додаткові витрати на оплату праці президента не передбачені в тарифах на відпуск енергії.

При цьому зменшення планів витрат на оплату праці президента не призведе до збільшення витрат на оплату праці інших працівників "Енергоатому".

Зростання середньої зарплати по "Енергоатому" становитиме 35,7%, тоді як членам правління передбачено збільшення на 44% (зі 117 до 169 тис грн на місяць), адміністративно-управлінських працівників – на 48% (з 28 до 42 тис грн).

Загалом по "Енергоатому" планується збільшити видатки на оплату праці 35,7 тисячі працівників до 11,58 млрд грн.

По факту у 2018 році витрати на 31,9 тисячі атомників становили 8,07 млрд грн.

Відтак середньомісячна оплата праці одного працівника зросте з 19,9 тис грн до 27 тис грн.

Доходи "Енергоатому" у 2019 році планують на рівні 59,53 млрд грн, що на 17,55 млрд грн більше від плану на 2018 рік.

Чистий прибуток планують у розмірі 7,12 млрд грн, тоді як минулого року планували у 22 рази менше – 0,33 млрд грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження контракту з правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим.

Рівень його заробітної плати був зменшений удвічі, а преміальні виплати повністю скасовані.