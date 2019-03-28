МАУ потрапила під перевірку через нові правила перевезення багажу

Антимонопольний комітет відкрив справу на предмет можливих ознак порушення конкурентного законодавства в діях авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та інших авіаперевізників.

Про це написав голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у колонці на Економічній правді.

Нові правила перевезення багажу та ручної поклажі стали чинними з 15 січня 2019 року.

Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, можуть взяти з собою на борт літака лише 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її провезення збір в розмірі 15 євро.

Будь-які додаткові особисті речі, наприклад, пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед повинні бути упаковані в місце ручної поклажі.

"В обґрунтування таких змін компанії посилаються на необхідність забезпечення дешевизни квитків.

Але МАУ ніколи не позиціонував себе як перевізник–лоукостер", - пише Хмельницький.

Більше того, запровадження МАУ нових умов до перевезення ручного багажу ніяк не вплинуло на ціну квитків та якість послуг, кажуть в АМКУ.

Зазначається, що дослідження стосується не тільки ознак порушення конкурентного законодавства українською компанією МАУ, а й інших авіаперевізників, у т.ч. Ryanair та Wizz Air.

В АМКУ нагадали, що вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітній рік.

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Економічна правда