Всі розділи
Укр / Рус

МАУ потрапила під перевірку через нові правила перевезення багажу

Четвер, 28 березня 2019, 11:10
 

Антимонопольний комітет відкрив справу на предмет можливих ознак порушення конкурентного законодавства в діях авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" та інших авіаперевізників.

Про це написав голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у колонці на Економічній правді.

Нові правила перевезення багажу та ручної поклажі стали чинними з 15 січня 2019 року.

Пасажири, які придбали квитки, у вартість яких не входить перевезення зареєстрованого багажу, можуть взяти з собою на борт літака лише 1 місце ручної поклажі вагою до 7 кг і розмірами не більше ніж 55х40х20 см, а також верхній одяг і парасольку.

Крім того, кожен пасажир МАУ, незалежно від класу обслуговування та тарифу, за яким він придбав свій квиток, отримає можливість взяти з собою ще одну додаткову одиницю ручної поклажі вагою до 5 кг і розмірами не більше ніж 40x30x10 см, попередньо сплативши за її провезення збір в розмірі 15 євро.

Будь-які додаткові особисті речі, наприклад, пакети Duty Free, ноутбук, преса для читання, фотоапарат, бінокль, портплед повинні бути упаковані в місце ручної поклажі.

"В обґрунтування таких змін компанії посилаються на необхідність забезпечення дешевизни квитків.  

Але МАУ ніколи не позиціонував себе  як перевізник–лоукостер", - пише Хмельницький.

Більше того, запровадження МАУ нових умов до перевезення ручного багажу ніяк не вплинуло на ціну квитків та якість послуг, кажуть в АМКУ.

Зазначається, що дослідження стосується не тільки ознак порушення конкурентного законодавства українською компанією МАУ, а й інших авіаперевізників, у т.ч.  Ryanair та Wizz Air.

В АМКУ нагадали, що вчинення дій, визначених законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладання штрафу у розмірі до 5% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітній рік.

Рекомендуємо почитати: Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air, МАУ, Ryanair та інших авіакомпаній

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

МАУ АМКУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
АМКУ проти МАУ у справі про нові правила перевезення ручного багажу 28 березня 2019, 08:59
Мільярдні збитки і борги: чи варто переживати за МАУ 28 березня 2019, 08:20
Найбільша авіакомпанія України отримала 2,7 мільярда збитків 25 березня 2019, 09:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті