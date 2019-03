Коломойський сподівається отримати компенсацію за "Приватбанк" після виборів

Екс-співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський очікує на "правову оцінку і компенсацію" в справі націоналізації банку в разі програшу Петра Порошенка на виборах президента України.

Про це сам Коломойський розповів в інтерв'ю BBC.

"Для нас дуже важливі кілька аспектів цієї історії. Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, третій - отримати компенсацію в тому чи іншому вигляді", - каже він.

На питання, чи буде Коломойський просити Володимира Зеленського компенсувати збитки за націоналізацію Приватбанку в разі перемоги того на виборах президента, бізнесмен відповів заперечливо.

"Зеленський, як і Порошенко, формально жодного відношення до націоналізації "Приватбанку" не мав, не має і не буде мати, тому що це не питання президента, це питання уряду і НБУ", - запевнив Коломойський.

Олігарх сумнівається, що детективне агентство Kroll, яке розслідувало шахрайські дії екс-акціонерів банку, мало законні підстави проводити в Україні слідчі дії, і наполягає, що ті не змогли показати, куди зникли 5,5 млрд доларів і, на які рахунки.

"Якщо вони покажуть, куди і скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все - один великий фейк", - наполягає Коломойський.

Він каже, що 5,5 мільярда нікуди не зникали. Розслідування Kroll він назвав "димовою завісою".

Олігарх стверджує, що не боїться повертатися в Україну.

"Я можу хоч завтра приїхати в Україну. Проти мене не висунули жодних звинувачень. Але я стурбований, що, з огляду на кількість судових процесів між мною особисто і НБУ або "Приватанком", мені через суд заборонять виїзд з країни", - заявив Коломойський.

Нагадуємо:

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

У грудні 2018 року в Приватбанку заявили, що ціна позову в Лондонському суді до колишніх акціонерів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова зросла до близько 3 мільярдів доларів.

В свою чергу, юристи, що представляють інтереси Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, заявили, що всесвітній арешт їхніх активів Високим судом Лондона визнаний виданим помилково і повинен бути знятий.