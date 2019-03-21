Новини 21 березня: про "Нафтогаз", проблеми з ракетами та другий транш від ЄС

Про що всі говорили сьогодні?

Про зміну статуту "Нафтогазу". Кабінет Міністрів вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України", наділивши збори акціонерів повноваженнями на обрання і звільнення голови та членів правління без подання наглядової ради.

Про проблеми з ракетами. Російська приватна компанія S7 Space планує з квітня розірвати контракт, укладений з українським підприємством "Південмаш" на виробництво 12 ракет-носіїв "Зеніт".

Про подвоєння прибутку Ахметова-Новинського. Чистий прибуток гірничо-металургійної групи "Метінвест", за підсумками 2018 року зріс на 93% в порівнянні з попереднім роком, тоді як собівартість виробленої продукції зросла на 35%.

Про другий транш макрофінансу. У Євросоюзі готові надати уряду України другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро.

Про прибуток Приватбанку. За підсумками перших двох місяців 2019 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 5,2 мільярда гривень, що на 4 мільярди більше за аналогічний показник минулого року.

Про шумову розмітку трас. У нових державних будівельних нормах щодо проектування доріг пропонується передбачати на дорогах І та ІІ категорій влаштування фрезерованих шумових смуг.

Ви хочете знати більше?

Новий контракт — новий Коболєв. Чому "Нафтогаз" вже не буде жити як раніше

Хто більше виграє від продовження контракту з Андрієм Коболєвим: сам глава "Нафтогазу" чи його одвічний опонент прем'єр-міністр Володимир Гройсман?

Апетити без меж. Як депутати збільшують видатки бюджету на трильйони

Під час бюджетного процесу депутати постійно пропонують до проекту фінплану тисячі поправок, які потребують трильйонів гривень. Хто з депутатів просив найбільше коштів з бюджету і на що?