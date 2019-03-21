Російська компанія розірве контракт з Україною на виробництво ракет "Зеніт" — росЗМІ

Російська приватна компанія S7 Space планує з квітня розірвати контракт, укладений з українським підприємством "Південмаш" на виробництво 12 ракет-носіїв "Зеніт".

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерела, передає "Медуза". Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

У прес-службі S7 повідомили, що наразі контракт діє. У "Роскосмосі" сказали, що не знають про розірвання контракту. У "Південмаші" відмовилися від коментарів.

Контракт на виробництво 12 ракет "Зеніт" був укладений в квітні 2017 року. Очікувалося, що ракети будуть використовувати в програмах "Морський старт" і "Наземний старт".

Джерело видання повідомило, що компанія S7 Space заплатила за контрактом частину суми - близько 30 мільйонів доларів. У 2018 році в S7 Space казали, що не можуть отримати дозвіл уряду РФ на поставку російських комплектуючих для "Зеніту" в Україні.

Компанія S7 Space здійснила перший запуск космічного апарату в грудні 2017 року. На орбіту відправили супутник "Angosat-1", створений на замовлення Анголи. Апарат перестав виходити на зв'язок після запуску.

Нагадуємо:

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова" (Дніпро) створено в 1944 році.

Підприємство дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які надаються щорічно міжнародним компаніям.

Підприємство співпрацює з 23 країнами світу.

Починаючи з 50-х років XX століття, на "Південмаші" було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств: "Циклон", "Космос", "Зеніт".

Наразі "Південмаш" бере участь в міжнародній кооперації з виготовлення ракетно-космічної техніки з партнерами з Європи, Америки та Азії.