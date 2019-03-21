Всі розділи
Укр / Рус

Російська компанія розірве контракт з Україною на виробництво ракет "Зеніт" — росЗМІ

Четвер, 21 березня 2019, 10:10
 

Російська приватна компанія S7 Space планує з квітня розірвати контракт, укладений з українським підприємством "Південмаш" на виробництво 12 ракет-носіїв "Зеніт".

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерела, передає "Медуза". Офіційно ця інформація поки не підтверджена.

У прес-службі S7 повідомили, що наразі контракт діє. У "Роскосмосі" сказали, що не знають про розірвання контракту. У "Південмаші" відмовилися від коментарів.

Контракт на виробництво 12 ракет "Зеніт" був укладений в квітні 2017 року. Очікувалося, що ракети будуть використовувати в програмах "Морський старт" і "Наземний старт".

Джерело видання повідомило, що компанія S7 Space заплатила за контрактом частину суми - близько 30 мільйонів доларів. У 2018 році в S7 Space казали, що не можуть отримати дозвіл уряду РФ на поставку російських комплектуючих для "Зеніту" в Україні.

Компанія S7 Space здійснила перший запуск космічного апарату в грудні 2017 року. На орбіту відправили супутник "Angosat-1", створений на замовлення Анголи. Апарат перестав виходити на зв'язок після запуску.

Нагадуємо:

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова" (Дніпро) створено в 1944 році.

Підприємство дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, які надаються щорічно міжнародним компаніям.

Підприємство співпрацює з 23 країнами світу.

Починаючи з 50-х років XX століття, на "Південмаші" було створено чотири генерації ракетних комплексів стратегічного призначення, близько 400 космічних апаратів 70 різних модифікацій, космічні ракети-носії сімейств: "Циклон", "Космос", "Зеніт".

Наразі "Південмаш" бере участь в міжнародній кооперації з виготовлення ракетно-космічної техніки з партнерами з Європи, Америки та Азії.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Південмаш космос РФ космічна галузь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Південмаш" замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії - ЗМІ 14 вересня 2017, 10:40
"Південмаш" поновив виробництво ракет-носіїв 4 червня 2017, 13:25
Порошенко одобрив списання "Південмашу" 400 мільйонів боргів 2 грудня 2016, 11:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті