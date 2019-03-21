"Метінвест" Ахметова–Новинського збільшила прибуток удвічі

Чистий прибуток гірничо-металургійної групи "Метінвест", за підсумками 2018 року зріс на 93% в порівнянні з попереднім роком, тоді як собівартість виробленої продукції зросла на 35%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Консолідований чистий прибуток Metinvest B.V., материнської компанії гірничо-металургійної групи "Метінвест" виріс до 1,188 мільярда доларів з 617 млн ​​доларів.

Її виручка за рік збільшилася на 33% - до 11,88 мільярда доларів з 8,931 млрд доларів, тоді як EBITDA - на 23%, до 2,513 мільярда доларів з 2,044 млрд доларів.

Валовий прибуток збільшився на 28% - до 2,787 млрд доларів.

Операційний грошовий потік зріс на 85% - до 1,103 млрд доларів.

При цьому загальний борг компанії знизився на 9% - до 2,743 млрд доларів, обсяг грошових коштів збільшився на 8% - до 280 млн доларів.

Собівартість продукції, виробленої на підприємствах гірничо-металургійної групи "Метінвест", в 2018 році зросла на 35% в порівнянні з попереднім роком.

Згідно з оприлюдненим аудійованим фінансовим результатом за 2018 рік, собівартість реалізованої продукції переважно складається з витрат на сировину, енергоносії та витрат на персонал виробничих активів.

Крім того, в показник собівартості входить амортизація і знецінення основних засобів, витрати на техобслуговування і ремонт, аутсорсинг, податки, та інші витрати.

При цьому собівартість зросла в основному через збільшення вартості товарів і послуг для перепродажу, переважно чушкового чавуну і металопродукції, а також через зростання споживання закуповуваної сировини зважаючи на збільшення виробництва коксу, агломерату, рідкого чавуну і сортового прокату.

Крім того, зросли витрати на транспортування сировини і матеріалів, головним чином, на тлі збільшення витрат на залізничне перевезення в США, пов'язані з внутрішніми поставками вугілля, збільшенням плати за користування вагонами в Україні, а також зростанням обсягів залізничних перевезень.

У процентному співвідношенні до консолідованої виручки собівартість реалізованої продукції зросла на 1 п.п. в порівнянні з 2017 роком - до 77% в 2018 році.

У 2018 році витрати на дистрибуцію зросли на 23% в основному через зростання вартості послуг з транспортування.

Нагадуємо:

"Метінвест" є вертикально-інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств.

Підприємства групи знаходяться, в основному, в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) і "Смарт-холдинг" Вадима Новинського (23,76%).