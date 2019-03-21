"Приватбанк" заробив вже понад 5 мільярдів з початку року

За підсумками перших двох місяців 2019 року чистий прибуток державного "Приватбанку" становив 5,2 мільярда гривень, що на 4 мільярди більше за аналогічний показник минулого року.

Про це повідомила прес-служба "Приватбанку".

За даними прес-служби, прибуткова робота банку була забезпечена планомірним нарощуванням кредитного портфеля на 14 млрд грн.

При цьому, якщо порівнювати з січнем-лютим 2018 року, "Приватбанк" збільшив обсяг високоліквідних активів до 206 млрд грн (+22,2 млрд грн).

Зростання кредитного портфеля насамперед за рахунок роздрібних кредитів (+8,6 млрд грн) і фінансування малого бізнесу (+1,5 млрд грн) забезпечило в січні і лютому 2019 року зростання процентних доходів банку до 5,5 млрд грн (+1,1 млрд грн).

Розширення платіжних і безготівкових послуг забезпечило банку зростання з початку року чистих комісійних доходів на 0,5 млрд грн.

З березня 2018 року по лютий 2019 року "Приватбанк" забезпечив приріст ресурсної бази на 12,6 млрд грн, основна частина якого припадає на кошти роздрібних клієнтів (+10,3 млрд грн) і малий та середній бізнес (+6,8 млрд грн).

Балансовий обсяг рефінансування НБУ з початку року знизився до 9,1 млрд грн.

Нагадуємо:

Ще у січні 2019 року заборгованість "Приватбанку" за кредитами рефінансування перед Національним банком становила 14,86 мільярда гривень.

Державний Приватбанк закінчив 2018 рік з прибутком у розмірі 11,7 мільярда гривень.

Чистий прибуток платоспроможних банків України в 2018 році становив 21,7 мільярда гривень.

Економічна правда