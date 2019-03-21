ЄС готовий надати Україні другий транш макрофінансу — Маркарова

У Євросоюзі готові надати уряду України другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів євро.

Про це написала міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

"Європейські колеги високо оцінили прогрес щодо виконання програми, необхідної для другого траншу макрофінансової допомоги, а також підтвердили готовність надавати інвестиційну і кредитну підтримку проектів Приазов‘я", — повідомила Маркарова.

Нагадуємо:

Європейська Рада в червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

На початку березня в Мінфіні заявляли, що Україна виконала більше половини зобов'язань для отримання нашою країною другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 500 млн євро.

Євросоюз із 2014 року надав Україні 2,81 млрд євро макрофінансової допомоги.

Третій транш третьої програми макрофінансової допомоги на 600 млн євро було скасовано 18 січня 2018 року через порушення країною погоджених умов.

Україна не виконала чотири вимоги, зокрема, зняття заборони на експорт лісу-кругляку, запуск автоматичної перевірки е-декларацій, закон про кредитний реєстр НБУ та перевірку інформації про бенефіціарних власників компаній.

Економічна правда