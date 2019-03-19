Новини 19 березня: метро на Виноградар, найдорожчі міста світу

Про позики. У 2019 Україні необхідно позичити близько 4 млрд доларів, адже на погашення та обслуговування державного боргу потрібно витратити 418 мільярдів гривень.

Про метро на Виноградар. Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.

Про перевірку облгазів Фірташа. Завершились перевірки трьох перших облгазів, які фігурують у "справі коефіцієнтів". Нарахування додаткових обсягів газу побутовим споживачам із використанням коефіцієнту є незаконними.

Про правління "Нафтогазу". Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" запропонувала уряду оновлений склад правління, у якому пропонується залишити головою НАК Андрія Коболєва.

Про найдорожчі міста світу. Bloomberg назвало найдорожчі міста для життя у світі, рейтинг очолили Сінгапур, Париж, Гонконг.

Про новий потяг. З 31 березня 2019 року Укрзалізниця запустить поїзд Житомир — Одеса. Відтепер мешканці Житомира матимуть пряме залізничне сполучення з південними регіонами.

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