Названі найдорожчі міста для життя у світі — перелік

Bloomberg назвало найдорожчі міста для життя у світі, рейтинг очолив Сінгапур.

Про це видання повідомило із посиланням на Всесвітнє дослідження витрат на життя, яке проводить The Economist.

These are the world's most expensive cities—with Singapore, Paris and Hong Kong sharing the top spot https://t.co/77kppg3r0C pic.twitter.com/iEu1O2EDs3 — Bloomberg (@business) 19 марта 2019 г.

Так, у найдорожчого міста в світі — Сінгапура — з’явилися конкуренти, французьке місто Париж і китайський Гонконг.

П’ятірку найдорожчих міст замикають швейцарські міста Цюріх і Женева.

За ними йдуть: японське місто Осака, столиці Південної Кореї — Сеул та Копенгаген у Данії.

Замикають десятку найбільш дорогих міст світу Нью-Йорк (США), ізраїльський Тель-Авів і Лос-Анджелес (США).

Зазначається, що опитування проводиться для того, щоб допомогти компаніям розрахувати витрати на проживання та побудувати компенсаційні пакети для іноземців і бізнесменів.

Нагадаємо:

Рейтинг найбільш комфортних для життя міст десятий рік поспіль очолює столиця Австрії Відень.

Найбільш популярні міста серед мільйонерів — Лондон, Токіо, Сінгапур, Нью-Йорк, Пекін, Париж, Сеул і Цюріх.

Київ у рейтингу найбільш комфортних міст піднявся, проте залишився антирекордсменом.

Водночас столиця України очолила рейтинг найдешевших для туристі європейських міст.

Економічна правда