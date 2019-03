Названі найдорожчі міста для життя у світі — перелік

Bloomberg назвало найдорожчі міста для життя у світі, рейтинг очолив Сінгапур.

Про це видання повідомило із посиланням на Всесвітнє дослідження витрат на життя, яке проводить The Economist.

These are the world's most expensive cities—with Singapore, Paris and Hong Kong sharing the top spot https://t.co/77kppg3r0C pic.twitter.com/iEu1O2EDs3