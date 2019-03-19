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Названі найдорожчі міста для життя у світі — перелік

Вівторок, 19 березня 2019, 13:13
 

Bloomberg назвало найдорожчі міста для життя у світі, рейтинг очолив Сінгапур.

Про це видання повідомило із посиланням на Всесвітнє дослідження витрат на життя, яке проводить The Economist.

Так, у найдорожчого міста в світі — Сінгапура — з’явилися конкуренти, французьке місто Париж і китайський Гонконг.

П’ятірку найдорожчих міст замикають швейцарські міста Цюріх і Женева.

За ними йдуть: японське місто Осака, столиці Південної Кореї — Сеул та Копенгаген у Данії.

Замикають десятку найбільш дорогих міст світу Нью-Йорк (США), ізраїльський Тель-Авів і Лос-Анджелес (США).

Зазначається, що опитування проводиться для того, щоб допомогти компаніям розрахувати витрати на проживання та побудувати компенсаційні пакети для іноземців і бізнесменів.

Нагадаємо:

Рейтинг найбільш комфортних для життя міст десятий рік поспіль очолює столиця Австрії Відень.

Найбільш популярні міста серед мільйонерів — Лондон, Токіо, Сінгапур, Нью-Йорк, Пекін, Париж, Сеул і Цюріх.

Київ у рейтингу найбільш комфортних міст піднявся, проте залишився антирекордсменом.

Водночас столиця України очолила рейтинг найдешевших для туристі європейських міст.

Економічна правда

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