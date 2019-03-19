Всі розділи
Укр / Рус

Україні потрібно позичити ще близько 4 мільярдів доларів — Маркарова

Вівторок, 19 березня 2019, 14:45

У 2019 Україні необхідно позичити близько 4 млрд доларів, адже на погашення та обслуговування державного боргу потрібно витратити 418 мільярдів гривень.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Радіо НВ", передає FinClub.

"Нам в цьому році треба позичити близько 4 млрд доларів (в еквіваленті). Це не секрет, тому що в бюджеті на цей рік 418 млрд грн закладено на погашення боргів. Це третина державного бюджету", - зазначила вона.

Маркарова нагадала, що в цьому році Україна вже отримала 600 млн доларів під гарантію Світового банку.

"Вони вже надійшли на рахунки. Це ті, які під 4%. Ми зробили невелике дорозміщення (єврооблігацій), коли була така можливість і ціна була менше 10%", - розповіла міністр.

Вона підкреслила, що Мінфін також працює над додатковими інструментами від офіційних кредиторів.

"Ми вже почали переговори зі Світовим банком про наступні гарантії. Я сподіваюся, що в цьому році зможемо її використовувати. Ну а решта - будемо моніторити і виходити на приватний ринок", - додала Маркарова.

Нагадаємо, раніше Маркарова розповіла, які умови меморандуму МВФ ще потрібно виконати.

Витрати державного бюджету України на обслуговування державного боргу в 2018 році становили 115,4 мільярда гривень, що в 3,6 рази перевищує показник за 2013 рік.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

фінанси Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ на минулому тижні різко збільшив продаж валюти на міжбанку 18 березня 2019, 15:52
Банк Порошенка докапіталізується за рахунок прибутку 14 березня 2019, 13:20
Рахунок за кордоном: чи є альтернатива Кіпру та Латвії? 6 березня 2019, 15:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті