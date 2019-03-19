Україні потрібно позичити ще близько 4 мільярдів доларів — Маркарова

У 2019 Україні необхідно позичити близько 4 млрд доларів, адже на погашення та обслуговування державного боргу потрібно витратити 418 мільярдів гривень.

Про це сказала міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Радіо НВ", передає FinClub.

"Нам в цьому році треба позичити близько 4 млрд доларів (в еквіваленті). Це не секрет, тому що в бюджеті на цей рік 418 млрд грн закладено на погашення боргів. Це третина державного бюджету", - зазначила вона.

Маркарова нагадала, що в цьому році Україна вже отримала 600 млн доларів під гарантію Світового банку.

"Вони вже надійшли на рахунки. Це ті, які під 4%. Ми зробили невелике дорозміщення (єврооблігацій), коли була така можливість і ціна була менше 10%", - розповіла міністр.

Вона підкреслила, що Мінфін також працює над додатковими інструментами від офіційних кредиторів.

"Ми вже почали переговори зі Світовим банком про наступні гарантії. Я сподіваюся, що в цьому році зможемо її використовувати. Ну а решта - будемо моніторити і виходити на приватний ринок", - додала Маркарова.

Нагадаємо, раніше Маркарова розповіла, які умови меморандуму МВФ ще потрібно виконати.

Витрати державного бюджету України на обслуговування державного боргу в 2018 році становили 115,4 мільярда гривень, що в 3,6 рази перевищує показник за 2013 рік.