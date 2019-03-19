"Укрзалізниця" запускає щоденний поїзд Житомир-Одеса

З 31 березня 2019 року Укрзалізниця запустить поїзд Житомир — Одеса.

Про це повідомляється на сайті УЗ.

Поїзд № 247/248 складатиметься з вагонів різних класів та курсуватиме щоденно.

Він вирушатиме зі станції Житомир о 23:15 та прибуватиме до Одеси о 09:33. У зворотному напрямку відправлення о 12:35, прибуття до Житомира о 22:07.

Поїзд зупинятиметься на станціях Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Жмеринка-Пасажирська, Рахни, Вапнярка, Крижопіль, Кодима та Подільськ.

Завдяки запуску цього поїзда буде значно покращена логістика для мешканців Житомира, які відтепер матимуть пряме залізничне сполучення з південними регіонами.

В УЗ підкреслили, що розклад поїзда складений таким чином, що ним можна дістатися до великого залізничного вузла — станції Жмеринка, а там пересісти на поїзди до Львова, Ужгорода, Кам’янець-Подільського, Хмельницького та ін.

Ціна квитків у плацкартному вагоні — від 175 грн, у купейному — від 380 грн, у вагоні люкс — від 758 грн. Вартість проїзду залежить від дня тижня та календарного періоду. Квитки можна придбати в залізничних касах або системі онлайн-продажу.

Нагадаємо, з квітня АТ "Укрзалізниця" запустить новий потяг №10/9 — нічний експрес Київ-Маріуполь.

Нещодавно в УЗ назвали топ-10 найбільш завантажених вокзалів України в 2018 році.