Нові станції метро на Виноградар відкриються у 2021 році

Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в мікрорайоні Виноградар будуть відкриті у грудні 2021 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко президенту Петру Порошенку в ході огляду будівельних робіт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У грудні 2021 року дві станції будуть відкриті", — сказав міський голова.

Відповідаючи на питання президента про долю метро на Троєщину, Кличко зазначив, що "без будівництва моста ні про яке будівництво метро мови не може бути".

"Будівництво метро (на Троєщину — ред.) — це питання 4-5 років за наявності фінансування", — сказав мер.

За його словами, наразі триває будівництво моста, і влітку чи ближче до осені іржаві конструкції на мосту демонтують.

"Візуально влітку всі кияни помітять, що роботи йдуть. Моє завдання — за два наступних роки зробити автосполучення між лівим і правим берегом", — підкреслив Кличко.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Київський метрополітен уклав договір про виконання будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки метро з переможцем тендеру на ProZorro — АТ "Київметробуд".

"У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається будівництво двох станцій — "Мостицька" і "Проспект Правди" — і відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії", — повідомила тоді прес-служба метрополітену.

Згідно з документом, роботи триватимуть до 2021 року, їхній бюджет становитиме 5,9 млрд грн.

У рамках даного проекту вперше у столиці планують використовувати технологію вертикальних тунелів. При цьому "Мостицьку" побудують як станцію глибокого закладення, а "Проспект Правди" і наступні — відкритим способом, як неглибокі.

Як повідомив президенту один із керівників будівництва, у зв'язку з подовженням Сирецько-Печерської лінії буде необхідно збудувати і друге депо.

Нагадаємо:

У січні Кличко заявив, що через півтора-два роки в столиці планують відкрити автомобільний транспортне сполучення через Подільсько-Воскресенський міст.

У березні прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв 400 мільйонів на Подільсько-Воскресенський міст і метро на Виноградар.