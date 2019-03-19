Завершились перевірки перших облгазів Фірташа

Завершились перевірки трьох перших облгазів — Вінницягаз, Волиньгаз, Київоблгаз — які фігурують у "справі коефіцієнтів".

Про це повідомляє "Нафтогаз України" на своїй сторінці у Twitter.

"За всіма трьома облгазами результати однакові — порушення ліцензійних умов, а нарахування додаткових обсягів газу побутовим споживачам із використанням коефіцієнту є незаконними", — зазначається у повідомленні.

Також у "Нафтогазі" зазначили, що 22 березня відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на якому розглянуть ці результати перевірок.

Що далі?

В п'ятницю 22 березня засідання НКРЕКП. Там розглянуть ці результати перевірок і планують накласти штраф по 850 тис. грн та зобов'язати провести перерахунок обсягів споживання по ВСІХ побутових споживачах. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 19 марта 2019 г.

На порушників планують накласти штраф (850 тис. грн на кожного) та зобов'язати провести перерахунок обсягів споживання щодо всіх побутових споживачів.

Як зазначив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк, облгази свідомо порушували законодавство.

"Облгази (не всі, але ті, що входять в РГК — всі) розуміли незаконність своїх дій від самого початку, але свідомо пішли на порушення. Тому наступний крок облгазів — позов до суду на рішення НКРЕКП про накладання штрафу та припису провести перерахунки", — заявив Хабатюк.

Нагадаємо, в Україні з початку березня почали перевіряти операторів газорозподільних мереж через завищені платіжки на газ для споживачів.

Серед облгазів, які перевірять: Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз, Чернігівгаз, Закарпаттягаз та Хмельницькгаз.

Перевірки триватимуть до середини квітня.

Результати будуть публічно оприлюднені та обговорені.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

На початку березня НКРЕКП оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки. Як тоді зазначила Кривенко, у разі виявлених порушень будуть прийняті відповідні санкції.