Новини вихідних: про ремонт на Шулявці, допомогу від ЄС та 100-річні мости

Про що всі говорили на вихідних?

Про ремонт на Шулявці. У Києві в ніч на 17 березня повністю перекрили Шулявський шляхопровід, рух транспорту організовано прилеглими вулицями.

Про монетизацію субсидій. В уряді заявили, що програма монетизації субсидій проходить злагоджено, і виплачено вже близько 350 мільйонів гривень.

Про 100-річні мости. В УЗ розповіли, скільки дефектних колій та мостів очікують ремонту.

Про комфортність Києва. Столиця Австрії Відень десятий рік поспіль очолює рейтинг найбільш комфортних для життя міст, Київ – на 173 місці.

Про аудит "Укроборонпрому". Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО, що передбачає аудит "Укроборонпрому".

Про допомогу від ЄС. В Україні працює оціночна місія Європейського Союзу з питання надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

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Як "зламують" Telegram з двофакторною авторизацією

У бізнесменів та політиків в активних сесіях Telegram почали з'являтися значки других пристроїв. Що відбувається? Нічого нового — звичайний "злам".

Економічна правда