В "Укрзалізниці" розповіли, скільки дефектних колій та мостів очікують ремонту

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Довжина залізничного полотна, що залишається без належного технічного обслуговування колій, щороку зростає.

Про це пише медіацентр "Укрзалізниці" Магістраль.

Залізнична інфраструктура України через брак коштів поступово втрачає свою потужність, зазначається у матеріалі.

За даними Департаменту колії та споруд товариства, станом на 1 січня поточного року розгорнута довжина головних колій становить понад 27 тис. км.

На початок нинішнього року протяжність колій із простроченими термінами реконструкції сягнула 2431,9 км. Посиленого капітального ремонту очікують 1255,3 км колій, а капітального — 4735,5 км.

Тим часом на залізниці експлуатувалося майже 122 тис. дефектних рейок і понад 25 тис. місць тимчасового відновлення рейкових плітей безстикової колії.

Через хронічне недофінансування ремонтних робіт та реконструкції погіршується технічний стан не лише колій, а й штучних споруд. Зараз компанія експлуатує 17,5 тис. таких об’єктів, серед яких майже 7 тис. мостів, 90 шляхопроводів, 251 пішохідний міст тощо.

Водночас різного роду дефекти мають понад 2,5 тис. споруд (14,3 % від загальної кількості). Ще гіршою є ситуація із залізничними мостами: 1431 із них має несправності, це 20,5 % від загальної кількості.

Причиною складного технічного стану штучних споруд часто є їхній похилий вік. На початок нинішнього року 34,6 % прогонових будов мостів експлуатуються від 50 до 100 років. А 15 % споруд "працюють" вже понад 100 років.

Дефекти інженерних споруд, як і незадовільний стан колії, стають причиною встановлення попереджень про обмеження швидкості руху поїздів. Сьогодні діє 102 такі попередження.

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