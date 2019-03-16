Найкомфортніші міста для життя: Відень знову перший, Київ – 173-ій

Столиця Австрії Відень десятий рік поспіль очолює рейтинг найбільш комфортних для життя міст.

Відповідний рейтинг склала міжнародна консалтингова компанія Mercer.

Загалом у рейтингу 231 місто з багатьох країн світу.

Найкращим містом за комфортністю життя за рейтингом Mercer є столиця Австрії Відень, друга сходинка у Цюріха (Швейцарія).

На третьому місці – канадське місто Ванкувер. Також у першій десятці: Мюнхен (Німеччина), Окленд (Нова Зеландія), Дюссельдорф (Німеччина), Франкфурт (Німеччина), Копенгаген (Данія).

Замикають першу десятку два швейцарські міста – Женева і Базель. Столиця України Київ у даному рейтингу опинилася аж на 173-му місці.

Рейтинг формували, враховуючи 10 показників: розваги, якість житла, транспорт, клімат, освіта, якість медицини, громадський транспорт, політична і соціальна середа, соціокультурна середа та доступність споживчих товарів.

Нагадаємо:

За індексом якості життя від дослідницького сервісу Numbeo лідером серед українських міст став Львів.

Львів посів у рейтингу 175-те місце (115,04 балів), столиця України Київ - на 192-му місці (104,46 балів). На 195 сходинці рейтингу за індексом якості життя опинилася Одеса (102,45), одразу за нею Харків (101,86), а 202 місце у Дніпра (94,46).

Економічна правда