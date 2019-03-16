Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо аудиту "Укроборонпрому"

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО, що передбачає аудит "Укроборонпрому".

Як повідомляє прес-служба президента, у суботу він підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 6 березня "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення".

Згідно з рішенням, Кабмін має в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит державного концерну "Укроборонпром" та підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

"РНБО також рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабінету міністрів доручено забезпечити проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

"Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю Державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу", - зазначили в прес-службі.

Для цього уряд має вжити заходів щодо залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому".

"Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладенням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі Державним концерном "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні.

Також має бути розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону "Про державне оборонне замовлення", у якому передбачити підвищення рівня прозорості державних закупівель.

Також на розгляд ВР має бути подано законопроект щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення.

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

4 березня журналісти оприлюднили ще одну серію розслідування. У ній стверджувалося, що Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі у розмірі 30 тисяч доларів.

4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня президент Петро Порошенко заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

Дані системи закупівель "Prozorro", за інформацією "Наших грошей", свідчать, що тендер про міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром", який пообіцяв ініціювати Петро Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.

Згодом видання "Bihus.info" заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

Українська правда