Україна не отримає 500 мільйонів євро від ЄС у березні

В Україні працює оціночна місія Європейського Союзу з питання надання нашій країні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро.

Про це сказав в коментарі УНІАН заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

"Зараз працює оціночна місія, робить свої висновки. Ми намагаємося виконати всі передбачені умови. Деякі питання в процесі вирішення", - сказав Шкураков.

За його словами, отримання Україною чергового траншу від ЄС в березні є малоймовірним.

"Цього місяця залишилося дуже мало часу. Я думаю, варто розраховувати на більш пізній період. Чому ми і провели зараз дорозміщення на 350 млн. Побачили можливість цього виходу і зробили його", - додав Шкураков.

На початку березня в Мінфіні заявляли, що Україна виконала більше половини зобов'язань для отримання нашою країною другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 500 млн євро.

Як повідомлялося, Європейська Рада в червні 2018 року остаточно затвердила четверту програму макрофінансової допомоги для України обсягом 1 млрд євро.

У грудні Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

12 березня Міністерство фінансів провело дорозміщення десятирічних єврооблігацій на 350 млн доларів з терміном погашення 1 листопада 2028 року за ставкою 9,75% річних.