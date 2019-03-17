Шулявський шляхопровід повністю перекрили на час ремонту

Фото facebook.com/Vitaliy.Klychko

У Києві в ніч на 17 березня повністю перекрили Шулявський шляхопровід, рух транспорту організовано прилеглими вулицями.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

"Цієї ночі ми розпочинаємо роботи з демонтажу шляхопроводу. А старт будівництва нового мосту плануємо в квітні", - написав він.

"До кінця року має бути здійснений великий обсяг робіт зі зведення цього об‘єкту. Для цього нам також потрібно знести частину цеху номер 5 заводу "Більшовик". Там буде побудована нова частина транспортної розв’язки", - розповів Кличко.

"За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна їх вартість – близько 1 млрд гривень", - повідомив мер.

"Сьогодні в Києві потребують ремонту понад 70 мостів та шляхопроводів, що перебувають в передаварійному стані. І ми поступово оновлюємо їх. Але на це потрібні колосальні кошти і час. Оскільки в утримання міської інфраструктури десятиліттями не вкладали грошей", - нарікає Кличко.

Раніше водіям показали схему руху на час ремонту.

Також міська влада змінила маршрути громадського транспорту.

Нагадаємо:

27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст.

У липні 2018 року Київська адміністрація затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана.

Затверджений КМДА проект передбачає будівництво неповної "конюшини" з трьома з'їздами (замість класичних для "конюшини" чотирьох).

До кінця 2019 року заплановано, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Проект трирівневої розв'язки з реверсивним кільцем було відхилено.

За даними "Схем", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом та екс-керівником корпорації "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Економічна правда